На водоемах области началось интенсивное таяние льда

05 Мая 2017 года, 16:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – На водоемах Заполярья началось интенсивное таяние льда. Навигация на них традиционно начинается на территории области в первой декаде июня.

«Нынешняя весна – холодная и затяжная, потому возможно сдвижение сроков», – рассказал главный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Туманов.

Он также отметил, что в зимний период 2016-2017 годов гибели со льда не зарегистрировано не было. Особое внимание сейчас уделяется Семеновскому озеру. В частности это касается детей, которые ходят на занятия в «Лапландию».

«Необходимо обходить озеро по пешеходным дорожкам вдоль берега», – подчеркивают в региональном МЧС.