Работникам предприятия Мурманской области выплатили 7 из 13 миллионов рублей

05 Мая 2017 года, 16:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В прошлую субботу в отношении генерального директора одного из предприятий Мурманской области было заведено уголовное дело. Руководитель обвиняется в невыплате заработной платы 207 своим сотрудникам. Общая сумма долга составляла свыше 13 миллионов рублей, в настоящий момент погашена часть долга в семь миллионов.

«В результате наступательных и профессионально проведенных следственных действий, обеспечена выплата заработной платы в размере семи миллионов рублей в течение пяти суток с момента возбуждения уголовного дела», – сообщают в Следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

Фото: Twitter