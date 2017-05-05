Прямая трансляция генеральной репетиции военного парада в Мурманске

05 Мая 2017 года, 19:35

МУРМАНСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске проходит генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. «Би-порт» ведёт прямую трансляцию. Первая репетиция парада состоялась 3 мая. В ней была задействована военная техника сухопутных и береговых войск, а также соединений ПВО Северного флота, а также парадные расчёты женщин-военнослужащих Северного флота и юнармейцы.

В параде 9 мая в Мурманске примут участие 436 военнослужащих и 46 единиц техники, среди которых будут представлены не только современные виды вооружения, но и раритетные эксземпляры времён войны.

Следить за трансляцией репетиции можно здесь.

«Би-порт» выражает благодарность «Азимут отелю Мурманск» за предоставленную возможность проведения трансляции.