В Заполярье до +3 º

06 Мая 2017 года, 11:25

МУРМАНСК/6 мая/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный сильный, поземок. Температура воздуха -2 до +3º. Местами гололедица.

Как сообщают синоптики, 6-7 мая погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с Баренцева моря на север Урала. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2° до +3°. 8-9 мая циклон продолжит смещаться в восточном направлении: ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в дневные часы повысится на 2-3°.

Сейчас в Мурманске -2; Ветер: с 10-19 м/с; Давление: 756 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.