В Заполярье до +3 º

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты
Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»
Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

«Бессмертный полк»: история внучки военного врача
 
 
 
 

Курсы валют 06.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,7075
1,5383
1 USD
Доллар США
58,5382
0,9668
1 EUR
Евро
64,2398
1,5100
10 NOK
Норвежских крон
67,6844
1,1486
10 SEK
Шведских крон
66,2422
1,0461
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
8.2 м/с
давление 760.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

С начала мая дикого медведя дважды видели у населённых пунктов региона
05 Мая 2017, 15:45
С начала мая дикого медведя дважды видели у населённых пунктов региона
К вечеру в Мурманской области усилится ветер
05 Мая 2017, 13:51
К вечеру в Мурманской области усилится ветер
Движение на кольце ГРЭС в Апатитах изменится
05 Мая 2017, 12:10
Движение на кольце ГРЭС в Апатитах изменится
Пенсионерка через суд хочет забрать у области своё жильё
05 Мая 2017, 11:56
Пенсионерка через суд хочет забрать у области своё жильё
 
 
 
 

Самое читаемое

Поджигателя катера ТКА-12 задержали в Североморске
05 Мая 2017, 12:35
Стали известны доходы руководителей Прокуратуры и Следственного комитета Мурманской области
05 Мая 2017, 12:24
Прямая трансляция генеральной репетиции военного парада в Мурманске
05 Мая 2017, 19:35
С начала мая дикого медведя дважды видели у населённых пунктов региона
05 Мая 2017, 15:45
В Мурманске в преддверии Дня Победы прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова
05 Мая 2017, 16:25
К вечеру в Мурманской области усилится ветер
05 Мая 2017, 13:51
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Заполярье до +3 º
 
 
 
 
06 Мая 2017 года, 11:25

В Заполярье до +3 º


МУРМАНСК/6 мая/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный сильный, поземок. Температура воздуха -2 до +3º. Местами гололедица.

Как сообщают синоптики, 6-7 мая погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с Баренцева моря на север Урала. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2° до +3°. 8-9 мая циклон продолжит смещаться в восточном направлении: ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в дневные часы повысится на 2-3°.

Сейчас в Мурманске -2; Ветер: с 10-19 м/с; Давление: 756 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.

 

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Дорога на Териберку закрыта
2.
Прямая трансляция генеральной репетиции военного парада в Мурманске
3.
Дома в Полярных Зорях раскрасят
4.
В Полярных Зорях построят физкультурно-оздоровительный комплекс
5.
Жительница Мончегорска предоставляла ложные сведения для получения субсидии
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта