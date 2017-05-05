Роспотребнадзор сообщил о распространении неизвестного заболевания

06 Мая 2017 года, 12:49

МИР/6 мая – Роспотребнадзор рапортует, что в Либерии распространяется неизвестное заболевание, которые приводит к летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные.

«Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций», — добавили в ведомстве.