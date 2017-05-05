Владимир Путин поздравил Владимира Этуша с юбилеем

06 Мая 2017 года, 14:59

РОССИЯ/6 мая - Президент России Владимир Путин поздравил российского актера, а также художественного руководителя Театрального института им. Щукина Владимира Этуша с 95-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист», — говорится в тексте телеграммы.

Помимо этого российский президент отметил многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность и уникальный личный вклад Этуша в подготовку талантливой смены.