Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе

06 Мая 2017 года, 17:19

РОССИЯ/6 мая - Правительство России распорядилось внести в Государственную думу законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В проекте закона определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Помимо этого граждане, проживающие на территории эксперимента, не уплачивают курортный сбор.

Напомним, по итогам предстоящего шестилетнего пилотного проекта федеральные власти решат, стоит ли распространять курортный сбор на постоянной основе на всей территории России или же от подобной практики лучше отказаться. Российские туроператоры, анализируя будущий туристический налог, сходятся во мнении о его преждевременности – спрос на внутреннем рынке только начал расти, и лишнее удорожание может повредить доступности отдыха в России.