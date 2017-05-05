Лучшие корабельные специалисты вошли в финал конкурса «Кубок моря»

06 Мая 2017 года, 18:22

РОССИЯ/6 мая/БИ-ПОРТ - Лучшие командиры надводных кораблей, атомных и дизель-электрических подводных лодок Северного флота, корабельные боевые расчеты, а также специалисты боевых частей и служб, приступили к подготовке к финалу конкурса «Кубок моря», который пройдет этим летом в Санкт-Петербурге в рамках Армейских международных игр 2017.

Изначально в конкурсе приняли участие экипажи 15 надводных кораблей и 6 подводных лодок, всего – более 70 военнослужащих. Они оценивались по морской подготовке, действиям по борьбе за живучесть и выполнению упражнений с применением бортового вооружения в море.

Корабли представлены в 4 классификациях: ракетно-артиллерийские, противолодочные, минно-тральные и десантные.

В ходе флотского этапа, проводившегося в рамках отбора кандидатов на состязание «Кубок моря», оценивались как теоретические знания, так и практическая подготовленность участников. В течение месяца моряки-североморцы демонстрировали навыки управления корабельными тактическими группами, надводными кораблями и подводными лодками, соревновались в применении противокорабельного, противовоздушного и противолодочного вооружения в составе боевых расчетов и отрабатывали задачи по борьбе за живучесть.

Особенностью конкурса стала проверка практических навыков экипажей кораблей и подводных лодок в применении вооружения при решении учебно-боевых задач на специализированных тренажерах Учебного центра Северного флота, позволяющих смоделировать учебно-боевую обстановку для оценки действий каждого расчета.

По итогам флотского этапа состязания «Кубок моря» по рейтинговым показателям лидируют экипажи кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.