95 работ представлено на конкурс «День Победы-2017»

06 Мая 2017 года, 15:31

МУРМАНСК/6 мая/БИ-ПОРТ – Рисунки, фотографии, поделки, эссе, стихотворения собственного сочинения, презентации и видеоролики – 95 работ представили на конкурс участники. Самому юному из них нет и двух лет. По инициативе Мурманского регионального общества «Динамо» в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Заполярье проходил творческий конкурс для детей сотрудников и учеников подшефных учреждений правоохранительных органов. Подведение итогов конкурса и награждение участников состоялось в Мурманске накануне.

На конкурс принимались творческие работы, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что особое соревнование в Мурманской области проводится впервые.

Участие в конкурсе приняли дети сотрудников УФСБ, УМВД, УФСИН, УФНС, СУ СК России по Мурманской области, а также ученики подшефных классов из лицея № 2 г. Мурманска, воспитанники подшефных региональному управлению следственного комитета учреждений – Мурманского центра помощи детям «Ровесник», центра помощи детям «Журавушка», мурманской коррекционной школы-интерната № 3.

Организаторы решили в этом году не выбирать победителей и наградить всех ребят, принявших участие в конкурсе.