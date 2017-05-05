БПК «Североморск» завершил деловой заход в Лимасол

06 Мая 2017 года, 16:43

МИР/6 мая/БИ-ПОРТ - Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» завершил трёхдневный деловой заход в порт Лимасол.

В ближайшее время моряки-североморцы продолжат выполнение задач дальнего похода в акватории Средиземного моря. Во время стоянки в порту экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия до установленных норм, экипажу было предоставлено время для отдыха.

Помимо решения плановых задач длительного плавания североморцы готовятся отметить в море самый важный для граждан России праздник – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 9 мая на корабле состоится построение экипажа на верхней палубе.

Поход большого противолодочного корабля «Североморск» с 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.