В Североморске намечается День призывника

06 Мая 2017 года, 17:15

СЕВЕРОМОРСК/6 мая/БИ-ПОРТ - В нынешнюю призывную кампанию ряды защитников Отечества пополнят более 50 североморцев. В День Победы в Североморск пройдёт военно-патриотическая акция, посвящённая Дню призывника, сообщает пресс-служба Северного флота.

На центральной улице города, будут чествовать молодых людей, которые вскоре поступят на военную службу. Всех их поздравят представители командования Северного флота и руководства города.

Лучшие призывники смогут поступить на службу по контракту в экипаж большого противолодочного корабля «Североморск», над которым шефствует администрация флотской столицы.