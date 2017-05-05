МФЦ разрешат регистрировать рождение и смерть

06 Мая 2017 года, 18:15

РОССИЯ/6 мая - Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, в котором предполагается разрешить многофункциональным центрам государственных услуг проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что органы записи актов гражданского состояния сохранят свои функции.