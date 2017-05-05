Количество «резиновых» квартир в России сократилось почти в 200 раз

06 Мая 2017 года, 19:53

РОССИЯ/6 мая- Количество «резиновых» квартир на территории страны сократилось за два года почти в 200 раз, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Принимаемыми мерами количество жилых помещений, в которых фиктивно зарегистрированы по месту жительства либо поставлены на учет по месту пребывания иностранные граждане или лица без гражданства, в период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года сократилось с 10 тыс. 90 до 59», — говорится в сообщении.

В МВД также рассказали, что в 2016 году было зарегистрировано почти 20,5 тыс. преступлений по факту постановки на учет иностранных граждан и более 3 тыс. преступлений по факту фиктивной регистрации граждан России.