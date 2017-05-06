32 года назад Мурманску присвоено звание «Город-Герой»

06 Мая 2017 года, 18:28

МУРМАНСК/ 6 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня столица Заполярья отмечает памятную дату. 6 мая 1985 года за оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны Мурманску присвоено звание Города-героя.

«Город-Герой» — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Союза ССР, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание Крепости-Героя.

Впервые в Приказе № 20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года «Городами-Героями» были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Киев был назван «Городом-Героем» в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года.

Фото - Олег Филонок.