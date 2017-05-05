В Крыму создали чебурек стоимостью 180 тысяч рублей

РОССИЯ/6 мая - В Крыму испекли самый большой в мире чебурек весом 100 кг, передает РИА «Новости».
Длина чебурека составила 2,5 м, ширина — 1,4 м. Мяса было использовано около 14 кг и полтора мешка муки.
Чебурек испекли по традиционному крымско-татарскому рецепту специально к национальному празднику «Хыдырлез».
Кулинарный рекорд принадлежит сакским поварам. Всего созданием огромного чебурека занимались 18 человек. Стоимость создания чебурека с учетом всех организационных моментов составила 180 тысяч рублей.