В Заполярье до +3°, местами сильный ветер и гололедица

МУРМАНСК/7 мая/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный, поземок. Температура воздуха ночью -1-6°, днем от -2 до +3º. Местами гололедица.
Как сообщают синоптики, 7 мая погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с Баренцева моря на север Урала. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2° до +3°. 8-9 мая циклон продолжит смещаться в восточном направлении: ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в дневные часы повысится на 2-3°.