Попытка покорить Эверест оказалась смертельной для 85-летнего мужчины

07 Мая 2017 года, 11:38

МИР/7 мая - Непалец Мин Бахадур Шерхан в возрасте 85 лет скончался в ходе попытки вновь установить мировой рекорд и покорить Эверест, сообщает Associated Press.

По данным представителя министерства туризма Непала Гианендры Шресты, мужчина умер в лагере вечером 6 мая, но причина смерти пока неизвестна.

Отмечается, что непалец провел несколько месяцев, тренируясь, и за это время не испытывал проблем с дыханием и кровяным давлением. У него не было проблем с нахождением в горах, так как он родился в гористой местности.

Шерхан уже устанавливал мировой рекорд в мае 2008 года, покорив Эверест в 76-летнем возрасте. Но в 2013 году его рекорд побил японский альпинист Юитиро Миура, взойдя на высочайшую вершину планеты в возрасте 80 лет.