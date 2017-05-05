В Долине Славы сегодня состоятся торжественные мероприятия

07 Мая 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/7 мая/БИ-ПОРТ – Сегодня в Долине Славы состоятся торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Они начнутся в полдень с торжественного митинга на территории мемориального комплекса и парада воинских частей Северного флота. У памятника «Скорбящая мать» участники смогут отдать дань памяти погибшим защитникам Советского Заполярья.

Напомним, в период проведения мероприятия на участках федеральной трассы «Кола» прекращено движение всех категорий транспорта.

10:00 – 16:00 – с 1456 по 1458 километр;

8:00 – 18:00 – с 1429 по 1470 километр.