Мужчина скончался после пьяного падения в костер

07 Мая 2017 года, 12:42

МУРМАНСК/7 мая/БИ-ПОРТ – На днях в мурманской больнице скончался мужчина после неудачного падения в костер на пикнике. Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 21 апреля трое мужчин отдыхали на природе в Ленинском районе города Мурманска. Один из них, находясь в состоянии алкогольного, опьянения оступился и упал в костер, после чего был доставлен в медицинское учреждение. Позже 41-летний пострадавший скончался.

Как сообщает СУ СК России по Мурманской области, в ходе проверки назначены соответствующие медицинские исследования, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.