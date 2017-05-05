Анжелика Терентьева вновь исчезла. СУСК проводит проверку

07 Мая 2017 года, 13:43

МУРМАНСК/7 мая/БИ-ПОРТ - Анжелика Терентьева вновь покинула Мурманский центр помощи детям. Как сообщает СУ СК России по Мурманской области, девушка поступает так регулярно и после непродолжительного отсутствия возвращается.

«Девочка поддерживает телефонную связь с друзьями и знакомыми. В настоящее время оснований полагать, что в отношении А. Терентьевой совершены какие-либо противоправные действия, не имеется», - говорится в сообщении ведомства.

СУ СК России по Мурманской области совместно с УМВД России по Мурманской области проводит необходимую работу с родителями подростка и педагогическим коллективом центра, в котором девочка проживает.