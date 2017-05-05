В Мончегорске горел гараж

МОНЧЕГОРСК/7 мая/БИ-ПОРТ – Накануне в 21 час 27 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Мончегорск, в районе перекрестка ул. Грузовая и ул. Кондрикова. В результате пожара обгорел деревянный пол, обшивка стены и потолка, закопчен находящийся внутри частично разобранный легковой автомобиль без гос. номера. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения: 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.