В Никеле пьяные родители «приспали» ребенка

07 Мая 2017 года, 11:55

НИКЕЛЬ/7 мая/БИ-ПОРТ - Накануне пьяные родители уложили на кровать рядом с собой девятимесячного сына и уснули. Мальчик погиб от механической асфиксии.

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительной версии, ребенок во время сна оказался в положении, при котором его рот и нос упирались в матрац. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.