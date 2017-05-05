На ул. Первомайской горит «деревяшка». Есть погибший и пострадавшие

07 Мая 2017 года, 12:16

МУРМАНСК/7 мая/БИ-ПОРТ – На ул. Первомайской дом 16 ликвидируют пожар. Возгорание деревянного нежилого здания зафиксировано около 5 утра. Как сообщил «Би-порту» источник в силовых структурах, во время пожара один человек погиб, пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, в расселенном доме отдыхала компания. Общение было сдобрено алкоголем.

На месте пожара работаю 3 пожарных расчета и спецтехника, а также сотрудники правоохранительных органов. В данный момент продолжается ликвидация возгорания.