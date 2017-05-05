«Алтай» и «Дубна» вернулись из дальнего похода

07 Мая 2017 года, 12:25

СЕВЕРОМОРСК/7 мая/БИ-ПОРТ – В главной базе Северного флота г состоялась торжественная встреча спасательного буксирного судна «Алтай», успешно выполнившего задачи дальнего похода. В это же время в городе Мурманске, у причала вспомогательного флота из дальнего похода встречали средний морской танкер «Дубна».

На североморском причале командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов принял доклад капитана судна Александра Белорукова о том, что задачи похода выполнены полностью, материальная часть в строю, экипаж здоров и готов к решению новых задач.

Экипаж «Алтая» также встречали руководство управления поисковых и аварийно-спасательных работ, родные и близкие моряков-спасателей.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «экипажи спасательного буксира «Алтай» и танкера «Дубна» впервые выполнили такой уникальный поход, обеспечивая боевые корабли Северного флота в Атлантичеком и Индийском океанах, а также в Средиземном море».

Командующий флотом подчеркнул, что «благодаря профессионализму экипажей судов обеспечения успешно решили свои задачи корабельная авианосная группа, а также отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый БПК «Североморск», который совершил обход Африки».

Суда обеспечения вышли в дальний поход 15 октября. За это время суда прошли более 40 тысяч морских миль, обогнули Африканский континент и совершили ряд заходов в порты иностранных государств.

Суда обеспечения входили в состав корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». С ноября по январь экипажи судов выполняли задачи в Средиземном море. В том числе принимали участие в обеспечении ударов самолётов палубной авиации Северного флота по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

С середины января спасательно буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Дубна» обеспечивали дальний поход большого противолодочного корабля «Североморск». После посещения островов Зелёного мыса в конце апреля отряд разделился. БПК «Североморск» продолжил выполнять задачи в Средиземном море, а суда обеспечения взяли курс в Баренцево море.