Дорога на Териберку открыта

МУРМАНСК/7 мая/БИ-ПОРТ - Открыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 - км 123 включая автоподъезд к Териберке.
Напомним, дорога оказалась закрытой больше суток. Накануне почти в течение 11 часов беременная девушка добиралась в Мурманск.
Автомобиль скорой помощи выехал из Териберки ночью, а добраться до Мурманска смог только к 13:00. На помощь прибыл пожарный автомобиль и снегоуборочная техника. Девушку благополучно доставили в роддом, где и состоялись роды. Сообщается, что на свет появилась здоровая девочка.