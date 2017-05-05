СМИ: Белорусские рейсы переводятся в международные секторы российских аэропортов

07 Мая 2017 года, 17:56

РОССИЯ/7 мая - С 15 мая рейсs белорусского направления переводят в международные секторы российских аэропортов. Об этом сообщает Travel.ru.

Бытует мнение, что это приведет к увеличению времени, требуемого на предполетные и послеполетные процедуры. Формально граждане России и Белоруссии при этом все равно не должны проходить паспортный и таможенный контроль, однако они потратят некоторое время на то, чтобы контрольные службы убедились в их гражданстве. Сообщается, что гражданам России и Белоруссии не будут ставить штампы в паспорт при полетах между двумя странами.

Сообщается, что к такой схеме полета пришлось прибегнуть из-за опасности проникновения в России иностранцев, воспользовавшихся недавно созданной программой безвизового пребывания в Белоруссии. Она позволяет гражданам нескольких десятков стран прилетать в Белоруссию без визы на несколько дней.