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Главная » НОВОСТИ » В Долине Славы почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны
 
 
 
 
07 Мая 2017 года, 20:10

В Долине Славы почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня на территории мемориального комплекса «Долина Славы» прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для тысяч советских солдат этот самый северный рубеж обороны стал последним.

На площади у мемориального комплекса состоялся торжественный митинг. В нем принял участие заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

«Мы склоняем голову перед светлой памятью о великом подвиге героев, павших в боях за Родину. Ценой своей жизни они завоевали для нас право жить – жить мирно и счастливо. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной – всем, кто сражался, работал и жил ради Великой Победы. Сегодня новые поколения принимают от ветеранов эстафету памяти. Правда и память о той войне, передаваемые сыновьям, внукам и правнукам, станут залогом того, чтобы те дни больше никогда не повторились», - сказал Алексей Тюкавин.

Каждый год, благодаря работе поисковых отрядов, открываются новые имена защитников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. О сохранении памяти, о нашем долге перед погибшими говорил ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Мурманской области и города-героя Мурманска Лев Васильевич Журин.

«Очень бы хотелось, чтобы это место посещалось не только на День Победы, но и в другие военные праздники. Еще наш народ не рассчитался перед тружениками тыла, перед детьми войны, а в мире опять не спокойно, горят огни войны. Мы должны быть готовы всегда отстоять нашу родную землю», - сказал Лев Васильевич Журин.

Собравшиеся почтили память погибших солдатов минутой молчания. По завершению митинга прошел парад воинских частей Северного флота и шествие участников торжества. Военные и участники шествия возложили цветы и венки к памятнику «Скорбящая Мать» и к могилам воинов, павших в районе Долины Славы.

На другой площадке мемориального комплекса развернулись палаточные лагеря воинских частей Минобороны и силовых ведомств, муниципалитетов, предприятий и общественных организаций. Для собравшихся северян были организованы праздничный концерт и показательные выступления военнослужащих Северного флота. На протяжении всех мероприятий на площадке работала полевая кухня, где гостей угощали кашей и чаем.

Подробнее о мероприятии смотрите в нашем фоторепортаже.

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