По факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в доме организовано проведение процессуальной проверки

08 Мая 2017 года, 10:12

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Следственным комитетом России по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины, труп которого обнаружен при тушении пожара в доме 16 по улице Первомайской.

Напомним, вчера на улице Первомайской около 5:00 загорелся нежилой деревянный дом. Во время пожара погиб один человек, пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, в расселенном доме отдыхала компания.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Ввиду наличия значительных телесных повреждений, образовавшихся от воздействия огня и высокой температуры, в ходе осмотра личность погибшего установить не представилось возможным», – сообщили «Би-порту» в СКР.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. Для установления причин и условий, в результате которых случился пожар, назначено проведение пожаро-технического исследования. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.