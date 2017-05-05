В Москве выпустят 10 тысяч фейерверков в День Победы

08 Мая 2017 года, 10:50

МОСКВА/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В честь Дня Победы в Москве выпустят около 10 тысяч фейерверков, пишут РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсят около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение десяти минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов», — говорится в сообщении.

Артиллерийская техника будет размещена в 16 точках по всей Москве, салют начнется в 22:00, добавили в ведомстве.

Кроме того, в День Победы на Красную площадь впервые выведут несколько новинок боевой техники.

Фото: © РИА Новости . Евгений Биятов