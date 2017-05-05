08 Мая 2017 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В Хибинах сохраняется третья степень лавинной опасности. Как сообщает отдел лавинной безопасности АО «Апатит», всего с начала периода произошло 167 сходов лавин, из них произведено принудительно 65. В настоящее время высота снега составляет 131 см.

В настоящее время в Хибинах зарегистрированы полсотни туристов. Особую тревогу спасателей вызывают «анонимные туристы». Правительство России обязало организаторов активных видов туризма не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних, и самих туристов, осуществляющих самостоятельные путешествия по России.

К опасным направлениям относятся маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В Мурманской области перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России по телефону (81531) 58-895.