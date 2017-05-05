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Жизнь в Мурманске


Сари
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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Хибинах сохраняется третья степень лавинной опасности
 
 
 
 
08 Мая 2017 года, 12:20

В Хибинах сохраняется третья степень лавинной опасности


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В Хибинах сохраняется третья степень лавинной опасности. Как сообщает отдел лавинной безопасности АО «Апатит», всего с начала периода произошло 167 сходов лавин, из них произведено принудительно 65. В настоящее время высота снега составляет 131 см.
В настоящее время в Хибинах зарегистрированы полсотни туристов. Особую тревогу спасателей вызывают «анонимные туристы». Правительство России обязало организаторов активных видов туризма не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних, и самих туристов, осуществляющих самостоятельные путешествия по России.
К опасным направлениям относятся маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В Мурманской области перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России по телефону (81531) 58-895.

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