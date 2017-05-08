Полиция Мурманска разыскивает пропавшую без вести жительницу областного центра

08 Мая 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 8 мая - Отделом полиции №2 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавшая без вести Бердникова Дания Фархатовна, 11.02.1988 года рождения, которая ушла от подруги в ночь со 2 на 3 мая и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20-25 лет, 148-150 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светлые до плеч.

Была одета: пальто болоньевое черное с капюшоном, желтая кофта, брюки темно-серые, ботинки черного цвета на молнии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Бердниковой Дании Фархатовны, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-61-10 (дежурная часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску), 02, 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области