МЧС предупреждает об опасности возгораний сухой травы

08 Мая 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше и на Терском берегу решают вопросы по минимизации опасностей весенних палов травы. Только за минувшие сутки в Кандалакше на улице защитников Заполярья тушили траву и деревянный забор, занявшийся от загоревшегося сухостоя. На берег Кандалакшского залива пожарные также выезжали на тушение травы.

Причины возгорания выясняются, но практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Чтобы не допустить пожар, нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не выжигать траву на полях и не сжигать сухую траву вблизи кустов и деревьев; не производить бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров; не разрешать детям баловаться со спичками; очищать от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов и гаражных кооперативов; не бросать горящие спички и окурки; не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. За горящим костром нужно следить, тушить его нужно водой или песком. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, и пламя идет высокой стеной, нельзя пытаться тушить огонь самостоятельно.

Стоит позаботиться о безопасности загородного дома: у каждого жилого строения должна быть емкость с водой; сухую прошлогоднюю траву нужно выкосить; мусор и листву следует сжигать только в специально отведенном месте или в печи; в условиях сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения нельзя проводить пожароопасные работы.

Если пламя близко подобралось к дому или участку, нужно эвакуировать всех членов семьи, которые не смогут помощь, и увести в безопасное место домашних животных. Затем надо вызвать пожарную охрану. Во время ее ожидания следует закрыть все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия, наполнить водой емкости и приготовить мокрые тряпки. Если пожар не угрожает жизни, можно попробовать потушить его подручными средствами. При приближении огня нужно обливать крышу и стену дома водой, а также следить за участком.

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