Сотрудники Росгвардии встретились с настоятелем Храма Святой Троицы

08 Мая 2017 года, 16:00

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В Отделе вневедомственной охраны по Печенгскому району состоялась встреча с настоятелем Храма Святой Троицы протоиреем Александром Марковым.

В ходе беседы с росгвардейцами отец Александр рассказал о важности поиска человеком своего места в мире, о Божьем замысле в каждом, затронул темы нравственности и духовности. Особое внимание было уделено отношению Церкви к суицидам.

Батюшка призвал чаще посещать богослужения, посоветовал книги, которые способствуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Также он ответил на все вопросы и пожелал сотрудникам Росгвардии Божией помощи в их службе.

Стоит отметить, что подобные встречи в Отделе вневедомственной охраны по Печенгскому району проводятся ежегодно.

Кроме того, сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Купи билет ветерану» и приобрели билеты на театральный вечер для ветеранов.