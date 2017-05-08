Половина россиян положительно оценивают роль Сталина в Великой Отечественной войне

08 Мая 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Больше половины россиян (56%) считают День Победы в первую очередь народным праздником, 35% – государственным, 6% – семейным, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Большинство респондентов (69%) считают, что сейчас история Великой Отечественной войны в России освещается вполне объективно, 18% не согласны. Более трети россиян (39%) уверены, что история войны сегодня освещается правдивее, чем в СССР, 23% говорят об обратном, а 24% не видят изменений. Большинство россиян (79%) собираются принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 18% этого делать не будут.

Ровно половина россиян (50%) оценивают роль Иосифа Сталина в войне положительно, 32% назвали ее в чем-то положительно, в чем-то отрицательно, а 8% респондентов дали негативную оценку. 55% опрошенных уверены, что роль Сталина в победе сейчас оценивается справедливо, а 19% считают иначе.

Как показал опрос, 29% россиян испытывают гордость и чувство патриотизма, когда слышат слова «Великая Отечественная война». У 18% эти слова ассоциируются с горем, болью и слезами, и 13% чувствуют радость победы. По словам 87% опрошенных, в их семье есть те, кто участвовал в Великой Отечественной войне.