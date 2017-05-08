Уровень смертности в России снизился

08 Мая 2017 года, 18:50

РОССИЯ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Российские медики сообщили о снижении уровня смертности в стране и об увеличении продолжительности жизни россиян, передает «5 канал».

По данным Министерства здравоохранения, за первые три месяца 2017 года в России умерло на 5035 человек меньше, чем за тот же период 2016 года. Смертность от туберкулеза снизилась на 15%, от рака на 2,8%, на 1,5% - от заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом средняя продолжительность жизни впервые достигла 72 лет.

По словам экспертов, улучшения демографических показателей удалось достичь не только снижением смертности. Вместе с продолжительностью жизни увеличивается и число рожденных детей.

В Мурманской области по итогам I квартала родилось 1964 человека, что на 8,3% меньше, чем в 2016 году, а число умерших сократилось на 5,7% и составило 2264 человека.