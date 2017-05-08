Госдеп: США и Россия успешно сотрудничают в Арктике

09 Мая 2017 года, 09:10

МИР/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Россия и США успешно сотрудничают в рамках Арктического совета. Соответствующее заявление сделали в госдепартаменте США.

«У нас есть механизм, в рамках которого осуществляется очень хорошее международное сотрудничество между всеми восемью странами, включая Россию». - сказал на брифинге заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон.

Встреча глав МИД Арктического совета пройдет в городе Фэрбанкс на Аляске 10-11 мая. С российской стороны в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.