Спасатели установят Знамя Победы на вершине Хибин

09 Мая 2017 года, 09:45

КИРОВСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - 9 мая 2017 года, по всей Мурманской области состоятся мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Двухдневный поход на самую высокую точку Хибин - гору Юдычвумчорр - представители Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра также посвящают этому святому для всех россиян празднику. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Сегодня, 9 мая 2017 года, на высоте 1200 метров спасатели МАКАСЦ установят Знамя Победы.