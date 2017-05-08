Командующий Северным флотом Николай Евменов рассказал о своих доходах

09 Мая 2017 года, 10:05

РОССИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Командующий Северным флотом Николай Евменов в 2016 году заработал 13,58 млн рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте министерства обороны РФ. В пользовании командующего находятся квартира площадью 96 квадратных метров и автомобиль Тойота Лексус GX 460. Его супруга задекларировала доход в размере 1,19 млн рублей.

Командующий Северным флотом традиционно показывает самый высокий доход среди командующих другими флотами. Так Сергей Авакянц (Тихоокеанский флот) заработал в минувшем году 6 млн рублей, Александр Витко (Черноморский флот) – 6,1 млн рублей, Александр Носатов (Балтийский флот) – 3,07 млн рублей, а командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук заработал в минувшем году 2,9 млн рублей.