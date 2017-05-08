Традиционный парад в честь Дня Победы проходит в Мурманске

09 Мая 2017 года, 10:10

МУРМАНСК/9 мая/ БИ-ПОРТ – Парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Мурманске. Участие в параде в этом году принимают порядка 430 военнослужащих и около 50 единиц техники, в том числе сухопутных и береговых войск, а также соединений ПВО Северного флота. Репетиции парада проходили в центре города 3 и 5 мая.

Кроме того, в параде впервые участвуют расчёты женщин-военнослужащих Северного флота и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Кроме того, в составе в составе механизированной колонны будут участвовать танки Т-72Б3. Возглавляют колонну образцы времен Великой Отечественной войны – противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63 и ЗИЛ-157.

Современная часть парада представлена военной техникой ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Так, в нем примут участие пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Также будут представлены бронетранспортеры БТР-82АМ, установки реактивной системы залпового огня «Град», а также армейские мотовездеходы АМ-1.

По традиции, после возложения цветов к памятнику Анатолия Бредова, шествие завершится традиционным митингом у мемориала Защитникам Заполярья.