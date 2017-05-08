В Сафоново развернули самую большую копию Знамени Победы

09 Мая 2017 года, 11:05

САФОНОВО/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – 8 мая в Сафоново состоялась историческая реконструкция боя времён Великой Отечественной войны в Заполярье. Ее участниками и действующими лицами стали члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и военнослужащие Северного флота. Реконструкторы показали фрагмент боя за овладение высотой в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

После реконструкции моряки Северного флота развернули самую большую копию Знамени Победы, длиной 42 и шириной 25 метров, которая навечно передана флотской столице и хранится в музее города и флота.