Пожароопасный сезон в лесах Мурманской области начнётся 12 мая

09 Мая 2017 года, 11:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Пожароопасный сезон в лесах Мурманской области в 2017 году начнётся с 12 мая. Соответствующий приказ подписала региональный министр природных ресурсов и экологии Эльвира Макарова. Ранее предполагалось, что пожароопасный сезон начнётся с 10 мая.

Как ранее сообщал «Би-порт», в 2017 году на охрану лесов от пожаров году предусмотрено 57,4 млн рублей, включая 37 млн, выделенных из федерального бюджета.

Согласно планами тушения и данным соглашениям подтверждена готовность сил – 120 человек и средств – 557 единиц техники», – сообщила в апреле заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Анастасия Шарапова.