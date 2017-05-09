Путин: свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы

09 Мая 2017 года, 11:45

РОССИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - Триумфальная победа над нацизмом навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней», - сказал Путин.

Он отметил, что на Советский Союз были обрушены самые мощные удары. Но народ стоял насмерть, защищая родную землю.

«И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», - добавил президент.

9 мая на Красной площади прошёл парад в честь 72-й годовщины Победы. Из-за неблагоприятных погодных условий пролёт авиации был отменён.