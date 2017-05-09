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Жизнь в Мурманске


Сари
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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Путин: свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы
 
 
 
 
09 Мая 2017 года, 11:45

Путин: свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы


РОССИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - Триумфальная победа над нацизмом навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней», - сказал Путин.

Он отметил, что на Советский Союз были обрушены самые мощные удары. Но народ стоял насмерть, защищая родную землю.

«И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», - добавил президент.

9 мая на Красной площади прошёл парад в честь 72-й годовщины Победы. Из-за неблагоприятных погодных условий пролёт авиации был отменён.

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