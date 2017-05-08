Карелия встречает День Великой Победы

09 Мая 2017 года, 12:10

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 9 мая/БИ-ПОРТ - 9 мая празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Карелии началось торжественной церемонией возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу «Вечный огонь». Врио Главы республики Артур Парфенчиков поздравил с праздником земляков и всех, кто пришёл на это святое место, чтобы низко поклониться нашим ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, детям войны.

«Эта Победа навсегда останется в сердцах, в памяти нашего народа. Эта Победа всегда будет вдохновлять нас на новые достижения, на преодоление любых трудностей, которые могут вставать перед нами, и здесь возле Вечного огня мы ещё раз даём вам, уважаемые ветераны, клятву, что сделаем всё, чтобы наша Родина была могучей, процветающей и счастливой», - сказал Артур Парфенчиков.

Под звуки музыки военных лет к гранитным плитам у Вечного огня, у которых застыла смена молодёжного Почетного караула, были возложены венки и цветы в память о павших за нашу землю. Ритуал продолжила минута молчания, духовой оркестр исполнил Гимн России.