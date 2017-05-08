Продукты питания в России за год подорожали на 3,2%

09 Мая 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – С начала года продукты питания в России стали дороже на 2%. При этом за год (в сравнении с апрелем 2016 года) цены на продукты питания выросли на 3,2%. Об этом говорится в материалах Росстата. Алкогольные напитки с начала года подорожали на 1,7%, табачная продукция – на 2,9%.

В апреле значительное влияние на рост потребительских цен оказало удорожание плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную выросли на 28,6%, картофель – на 21,5%, лук репчатый – на 24,5%, морковь – на 11,1%. На 7,8-7,9% стали дороже лимоны, помидоры и свёкла. В то же время апельсины, огурцы и чеснок подешевели на 3,5-5,4%, овощи замороженные, груши, орехи и сухофрукты – на 0,3-0,7%.