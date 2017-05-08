С бала на корабль: экипажи кораблей и подводных лодок Северного флота выйдут в море

09 Мая 2017 года, 13:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - Экипажи кораблей и подводных лодок Северного флота выйдут в море по окончании празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщили в министерстве обороны, более 20 кораблей до конца мая отработают в Баренцевом море задачи боевой подготовки.

Главным мероприятием станет показное практическое занятие для слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ «Кумжа-2017». В нём будут задействованы силы Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, атомные подводные лодки, самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе занятия североморцы продемонстрируют тактику действий сил флота при выводе из-под удара условного противника, организацию противовоздушной обороны соединения кораблей на переходе морем, противолодочные действия и выполнение других специальных задач.