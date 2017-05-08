Морской тральщик «Машинист» дал праздничный залп в Кольском заливе

09 Мая 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - Морской тральщик «Машинист» несёт вахту на мурманском рейде. Во время торжественного митинга, который состоялся на мемориальном комплексе «Защитникам советского Заполярья», экипаж тральщика произвел артиллерийский салют холостыми выстрелами из салютной пушки в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Жители Мурманской области в День Победы могут посмотреть на корабли Северного флота не только издалека, но и побывать на них. Для посещения мурманчанами и гостями города открыты малый ракетный корабль «Айсберг» и базовый тральщик «Соловецкий Юнга» Кольской флотилии разнородных сил, ошвартованные у причала Мурманского морского вокзала.

В главной базе Северного флота – Североморске – также открыты для посещения большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».