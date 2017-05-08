Роскосмос показал вид на города-герои из Космоса

09 Мая 2017 года, 13:45

РОССИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - На странице проекта «#ВКосмосе» появились фотографии, показывающие, как выглядят города-герои из космоса. Большинство фотографий сделаны космонавтами с Международной космической станции. Однако некоторые из них «поймать» с МКС не удалось, поэтому снимки были получены российскими спутниками. Так получилось и с Мурманском, который попал в объектив космического аппарата «Канопус-В».

«Как неприступная крепость стоял на северном крыле советско-германского фронта героический заполярный город Мурманск. На Мурманск было сброшено более 181 тысячи зажигательных и четыре тысячи фугасных авиабомб. Было разрушено или сгорело большинство жилых домов и 2/3 предприятий. Но город жил, трудился, воевал», - гласит подпись к фотографии.

Фотографии других городов-героев доступны по ссылке.