Видишь авиацию? И я нет, а она есть. Казус министерства обороны

09 Мая 2017 года, 14:05

РОССИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - Министерство обороны России опубликовало в своём твиттере фотографию с парада в Москве с участием авиации. Однако в 2017 году авиапарад отменили из-за плохих погодных условий, поэтому самолёты над Красной площадью не пролетали.

«Нижняя граница 150-180 м, что значительно ниже минимума. Из соображений безопасности было принято решение отменить авиационную часть парада», - сообщили агентству источники в российском военном ведомстве.

Твит с фотографией был доступен на протяжении четырёх часов, потом его удалили.