Финляндия готовится принять председательство в Арктическом совете

09 Мая 2017 года, 14:40

АЛЯСКА/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - В среду Финляндия займет председательство в Арктическом совете. Министры иностранных дел восьми стран соберутся в городе Фэрбанкс на Аляске. Уходящий председатель, министр иностранных дел США Рекс Тиллерсон в четверг формально передаст председательство своему финскому коллеге Тимо Сойни.

На собрании также будет подписан договор о продвижении международного научного сотрудничества в сфере исследования арктических регионов, пишет Yle.

В последнее время на сотрудничестве в регионе Северного ледовитого океана отражается ухудшение международной атмосферы, в частности, наложенные ЕС и США на Россию санкции, и планы новой администрации США. Президент Дональд Трамп предложил сократить средства, предназначенные для охраны окружающей среды и исследования климата. В Арктическом совете существуют разногласия по поводу мер по борьбе с изменением климата. По мнению экологической организации «Гринпис», в Арктическом регионе необходимо полностью прекратить добычу нефти.

Финляндия в роли председателя собирается поднять вопросы о сотрудничестве в области международной метеорологии и образования.