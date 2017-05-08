Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске. Фоторепортаж

09 Мая 2017 года, 15:15

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - У мемориала Защитникам Заполярья в Мурманске сегодня состоялся торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что митингу предшествовал традиционный парад военной техники, после чего жители города присоединились к шествию и акции «Бессмертный полк».

Участие в митинге приняли первые лица региона. Мероприятие открылось торжественной речью главы области Марины Ковтун.

«Каждый год 9 мая мы с вами приходим сюда к памятнику Алёше, чтобы отдать дань памяти священному подвигу нашего народа. В тяжелой кровопролитной схватке с фашизмом наш многонациональный народ с честью отстоял своё отечество», - сказала Ковтун, поздравив каждого жителя области с Днём Победы и отметив, что этот праздник всегда останется самым главным и священным.

К поздравлениям присоединился командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

«Здесь, на морских рубежах и в сопках Заполярья, враг был остановлен и разгромлен. И сейчас, верные заветам героев-фронтовиков, воины-североморцы надежно стоят на защите национальных интересов России, как в Мировом океане, так и в Арктике», - подчеркнул Евменов. Командующий пожелал присутствующим на митинге мурманчанам крепкого здоровья.

Кроме того, во время митинга выступили представители студенчества и ветеранов Великой Отечественной войны. Заключительное слово было предоставлено мэру Мурманска Дмитрию Филиппову. Он отметил, что подвиг советского народа не померкнет со временем.

«Имя каждого солдата Великой Отечественной войны золотыми буквами вписано в историю России, в историю всего человечества. И чем дальше от нас годы войны, тем глубже мы осознаем величие подвига советского народа», - сказал Филиппов.

По традиции митинг завершился возложением цветов к памятнику «Защитникам советского Заполярья».

По сообщениям организаторов, в Мурманске в памятных мероприятиях 9 мая приняли участие около 12 тысяч человек.

Фоторепортаж с военного парада, праздничного шествия и митинга сморите на нашем сайте.